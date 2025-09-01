Ultim'ora Albiol, nostalgia canaglia: lo spagnolo torna in Italia e firmerà col Pisa

vedi letture

Un innesto di prestigio per la difesa nerazzurra. Raul Albiol, classe 1985 ed ex colonna del Napoli, è sbarcato questa mattina all’Isokinetic di Bologna per sostenere le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà al Pisa fino al termine della stagione. Reduce da sei anni al Villarreal, dove ha aggiunto ulteriore sostanza a una carriera già ricca di successi, il difensore spagnolo risponde all’identikit chiesto da mister Gilardino: esperienza, personalità e leadership per blindare il reparto arretrato.

Non sarà però l’unico rinforzo. La dirigenza nerazzurra è infatti al lavoro anche per riportare in Toscana Giovanni Bonfanti, di proprietà dell’Atalanta: trattativa in corso, con fiducia crescente per la fumata bianca entro il gong delle 20. Albiol vestirà la maglia del Pisa con un ingaggio da circa 500mila euro netti, a cui si aggiungeranno bonus legati alle presenze.