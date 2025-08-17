Leao tiene in ansia il Milan: segna da prima punta ma si fa male al polpaccio

Leao tiene in ansia il Milan: segna da prima punta ma si fa male al polpaccioTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:15Serie A
di Redazione Tutto Napoli.net

Doccia fredda per il Milan dopo 17 minuti di gioco. Dopo aver segnato la rete che ha sbloccato il match a San Siro contro il Bari, Leao si è fermato per un problema al polpaccio della gamba destra chiedendo il cambio al tecnico Marco Landucci (Allegri è squalificato, ndr). 

Il portoghese è uscito camminando e piuttosto tranquillo, segno che verosimilmente la sua sostituzione è stata precauzionale, visto l'imminente inizio del campionato. Il timore però resta e nei prossimi giorni il numero dieci del club meneghino verrà valutato. Al suo posto è entrato il messicano Santiago Gimenez.