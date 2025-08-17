Inter, il Bologna accelera per Asllani: contatti positivi tra i club

vedi letture

Il Bologna accelera per Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter. I rossoblù hanno avviato contatti positivi con il club nerazzurro per il trasferimento a titolo definitivo dell'albanese, con l'Inter pronta a mantenere una percentuale sulla futura rivendita. Il prossimo passo sarà trovare l’intesa con il giocatore, profilo molto gradito a Vincenzo Italiano per rafforzare la mediana con un elemento giovane ma già affidabile.

Sul classe 2002 non c’è però solo il Bologna: anche il Torino segue con attenzione l’ex Empoli, pur consapevole delle difficoltà della trattativa. Arrivato a Milano nel 2022, Asllani si è imposto come jolly del centrocampo di Simone Inzaghi, chiudendo l’ultima stagione con 39 presenze complessive, condite da 3 gol e 3 assist. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.