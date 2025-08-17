Affare Inter, è fatta per Zalewski all’Atalanta: incassa oltre il doppio su quanto speso!

È fatta per Nicola Zalewski dall'Inter all’Atalanta. La cifra finale è di 17 milioni di euro. Ad annunciarlo attraverso X, è Matteo Moretto. Il giornalista ed esperto di mercato ne aveva parlato della trattativa poche ore fa sul canale Youtube del collega Fabrizio Romano: "Nelle ultime ore c'è stata l'apertura da parte dell'Inter a parlarne. Qualora dovesse arrivare veramente un'offerta importante per Zalewski, l'Inter apre alla cessione del terzino polacco, riscattato giusto qualche mese fa per circa 6 milioni e mezzo di euro.

L'Atalanta è pronta ad offrire circa 15-16 milioni di euro complessivi per lui. I dialoghi tra i club sono positivi, stanno procedendo in modo spedito. Vedremo se il calciatore darà apertura massima alla destinazione, ma c'è ottimismo da parte dell'Atalanta di arrivare ad una chiusura.Come vi raccontavo nelle ultime ore, questo tipo di operazione è parallela, slegata, rispetto a quella che porterebbe a Ademola Lookman all'Inter. Tra l'altro per Lookman-Inter la situazione è ancora ferma, congelata, perché c'è ancora distanza tra i due club. Però parallelamente Zalewski procede spedita la situazione che lo porterebbe a Bergamo. Vedremo poi se si potrà arrivare ad una chiusura in tempi brevi, ma l'obiettivo dell'Atalanta è quello di arrivare dama molto presto".