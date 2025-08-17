Inter e Atalanta tornano a parlarsi per Zalewski, Sky: ma discorso Lookman resta molto freddo

vedi letture

Inter e Atalanta sono tornate a parlarsi per il trasferimento di Nicola Zalewski. La valutazione del polacco è intorno ai 15 milioni di euro, sarebbe una grande plusvalenza per l'Inter che l'ha riscattato 2 mesi fa dalla Roma per soli 6mln. E' un'operazione concreta, visto che l'Atalanta sta cercando un esterno sinistro dopo la partenza di Ruggeri.

Al momento il discorso Ademola Lookman resta molto più freddo, forse anche in maniera definitiva. Le due società rimangono ferme sulle proprie posizioni: l'Inter sulla sua valutazione di 45 milioni complessivi, l'Atalanta su una valutazione superiore ma non ancora quantificata. Ha rifiutato l'ultima offerta dell'Inter da 42mln più 3 di bonus, ma non ha fatto una richiesta concreta. Al momento le posizioni dei club fanno pensare che alla fine Lookman potrebbe davvero non andare all'Inter, anche se fino all'ultimo è sempre tutto aperto. Ma il club di Marotta, anche con le mosse di questi giorni come il tentativo concreto con la Roma per Koné, dimostra che sta valutando anche altre opzioni. Investire quei circa 45mln in altre posizioni, ad esempio a centrocampo. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.