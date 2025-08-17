Coppa Italia, nessuna sorpresa: il Milan regola 2-0 il Bari e sfiderà il Lecce

Il Milan come da pronostico regola facilmente il Bari e conquista l'accesso ai 16esimi di Coppa Italia. A San Siro finisce 2-0: Rafa Leao, schierato da prima punta, rompe l’equilibrio nel primo tempo, ma subito dopo la rete deve arrendersi a un problema fisico che lo costringe al cambio. A chiudere i conti nella ripresa ci pensa Christian Pulisic.

La vittoria dunque lancia i rossoneri verso il prossimo impegno di Coppa Italia, che li vedrà affrontare il Lecce a settembre. Prima, però, c’è da pensare al campionato: sabato 23 agosto a San Siro arriva la Cremonese, appuntamento che segnerà l’esordio in Serie A e che offrirà subito un test importante per misurare la crescita della squadra di Allegri.