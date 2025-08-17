Insigne-Lazio, da Roma: non è finita! Sarri rivuole l'ex capitano del Napoli

Il futuro di Lorenzo Insigne potrebbe intrecciarsi ancora con quello di Maurizio Sarri. Dopo la fine della sua esperienza al Toronto, l’ex capitano del Napoli è svincolato e guarda con interesse alla Lazio che non è tramontato. Il classe ’91 ha ricevuto diverse offerte, ma le ha momentaneamente messe in stand-by: la priorità è infatti quella di tornare a lavorare con il tecnico toscano, con cui aveva vissuto gli anni più esaltanti a Napoli.

Insigne, che sogna di tornare “Il Magnifico” anche in Italia, vede nella Lazio l’occasione ideale per rilanciarsi. Sarri lo considera un suo pupillo e l’eventuale approdo a Formello gli garantirebbe un ruolo chiave sulla fascia sinistra insieme a Zaccagni. Una pista ancora aperta, che potrebbe concretizzarsi se il club biancoceleste decidesse di affondare il colpo. A riportarlo nella sua edizione di Roma, è Repubblica.