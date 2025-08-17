Zalewski-Atalanta, Romano assicura: "Non c'entra Lookman, Inter ferma: c'è la Premier"

Fa discutere il trasferimento di Zalewski all'Atalanta per ben 17mln di euro. In molti sospettano possa esserci dietro già un accordo per Lookman all'Inter, ma il giornalista esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano su Youtube ha smentito che la pista per il nigeriano sia calda in questo momento con i nerazzurri concentrati su altri reparti:

"In meno di 24 ore l'Atalanta ha chiuso l'operazione Zalewski, una notizia che ha sorpreso tutti ieri perché sappiamo che i rapporti tra i due club sono delicati vista la questione Lookman. Quando l'Atalanta si è presentata con l'offerta da 17 mln la scelta dell'Inter è stata di accettare la proposta per un calciatore pagato 7mln tra prestito e riscatto.

Per l'Inter è una cessione importante, per l'Atalanta è un acquisto importante. Da quello che ci risulta, Zalewski e Lookman non sono due vicende legate: nelle ultime 24 ore ci si è sbizzarriti sul fatto che la valutazione di Zalewski potesse fare parte dell'operazione Lookman. A noi non risulta che i due club stiano parlando di Lookman, risulta che sia un'operazione completamente ferma, in stand-by, in congelatore. Ad oggi l'Inter non avanza per Lookman. Nei prossimi giorni vedremo la direzione di questo affare, se si riaprirà o meno o se arriveranno altri club. Io terrei d'occhio la Premier League, Arsenal o altre squadre".