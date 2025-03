Altro disastro di Giuntoli: strapaga il flop Kelly e svende Huijsen ora nel mirino del Real

vedi letture

La redazione di Tmw analizza alcune delle recenti ed errate operazioni di mercato della Juventus, dunque di Giuntoli. Focus in modo particolare sul reparto difensivo: "La cronaca di quanto successo fin qui nella carriera di Kelly dalla scorsa estate si incrocia con un incredibile harakiri di calciomercato tutto in salsa bianconera. Tiago Pinto per sostituire il centrale inglese ha infatti bussato alla porta della Juventus e il 30 luglio ha acquistato il difensore classe 2005 Dean Huijsen. Una operazione da 15.2 milioni di euro più tre di bonus per un difensore che oggi, meno di otto mesi dopo, vale circa il quadruplo.

Ingaggiato il 13 giugno a parametro zero, Kelly è stato venduto dal Newcastle alla Juventus il 3 febbraio per 17.5 milioni di euro più 6.5 di bonus. Oltre a 2.7 milioni di euro di oneri accessori. Una operazione economicamente non banale per un calciatore che a Torino non sta convincendo. Un operazione che probabilmente non sarebbe servito fosse rimasto Hujsen, giovane stella del Bournemouth e probabile rinforzo estivo del Real Madrid che in queste ore si sta godendo la prima esperienza nella Spagna campione d'Europa".