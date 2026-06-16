Amorim ha firmato per il Milan: legali ora aspettano controfirma della società

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Ruben Amorim ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029. Sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri. Ora i legali sono in attesa per la controfirma della società, con il nuovo ciclo rossonero che si prepara a partire proprio dall'allenatore con un passato tra Manchester United e Sporting. Lo riporta Sky Sport. Amorim si è ritirato a 32 anni e ha iniziato a muovere i primi passi da allenatore in Portogallo, ha una filosofia tattica molto chiara e il modo di gestire il gruppo è influenzato anche da Mourinho.