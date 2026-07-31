Roma scatenata: ora vuole uno tra Endrick e Mastantuono dal Real Madrid

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Roma, nuovi contatti con il Real Madrid: nel mirino Endrick e Mastantuono

La Roma torna a guardare in casa Real Madrid per rinforzare il reparto offensivo di Gian Piero Gasperini. Nei giorni scorsi il direttore sportivo Tony D’Amico si è recato nella capitale spagnola per una serie di incontri riservati, dai quali sono riemerse le candidature di due giovani talenti dei Blancos: Endrick e Franco Mastantuono. Entrambi rappresentano profili di grande prospettiva e potrebbero valutare un’esperienza temporanea lontano da Madrid per trovare maggiore continuità e spazio.

La formula richiesta dalla Roma e il possibile intreccio con Soulé

La società giallorossa, però, non è interessata a un semplice prestito secco. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la richiesta della dirigenza è quella di inserire almeno un diritto di riscatto nell’operazione, con la possibilità di prevedere un controriscatto in favore del Real Madrid. Una soluzione che permetterebbe alla Roma di valorizzare i giocatori mantenendo una prospettiva futura. Le trattative potrebbero accelerare soprattutto in caso di partenza di Matias Soulé, uno dei calciatori più richiesti della rosa. Dopo l’arrivo di Santiago Castro, il club continua a lavorare sul mercato offensivo e valuta nuove opportunità internazionali.