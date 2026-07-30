Udinese, Nani esalta Chakvetadze: “Doveva essere lui la stella della Georgia, non Kvara”

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Giorgi Chakvetadze si presenta come nuovo giocatore dell'Udinese. Il direttore Gianluca Nani esalta le qualità del georgiano

L'Udinese ha presentato ufficialmente Giorgi Chakvetadze, arrivato nelle scorse settimane dal Watford. Nel corso della conferenza stampa, il Group Technical Director Gianluca Nani ha illustrato le caratteristiche del nuovo acquisto bianconero, sottolineandone il talento e le qualità tecniche, oltre a ricordare come gli infortuni ne abbiano rallentato la crescita.

Nani: "Prima degli infortuni doveva essere lui la nuova stella della Georgia"

Il dirigente dell'Udinese ha parlato così del fantasista georgiano: "Ho visto pochi avversari capaci di fermare Giorgi, purtroppo è stato fermato dagli infortuni. Prima di un grave infortunio doveva essere lui la nuova stella della Georgia, non Kvaratskhelia. Era arrivato il momento di provare un'esperienza nuova e non volevamo perderlo, quindi abbiamo pensato di spostarlo a Udine. È veloce, soprattutto con la palla, sa saltare molto bene gli avversari e costringe spesso gli avversari a spendere cartellini per fermarlo. Potrebbe segnare un po' di più, ma è un giocatore bellissimo da vedere. È un centrocampista offensivo alla Kaká, sa giocare esterno, dentro al campo, può fare la mezzala e giocare più avanti”.