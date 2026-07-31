Juventus scatenata: ora lavora per chiudere con Kessié

vedi letture

Juventus, nuova proposta per Kessié: atteso l’incontro con l’agente

La Juventus continua a lavorare per portare Franck Kessié in bianconero. Il club sta preparando una nuova offerta per il centrocampista ivoriano, svincolato dopo l’esperienza all’Al-Ahli. Come già emerso nei giorni scorsi, la società torinese ha messo sul tavolo una proposta da circa 3,5 milioni di euro a stagione con l’obiettivo di convincere il giocatore ad accettare la destinazione. Lo riporta la redazione di Sky Sport.

La Juve cerca l’intesa decisiva per il centrocampista

La dirigenza bianconera vuole accelerare i tempi e arrivare al via libera di Kessié, considerato un profilo importante per il centrocampo della nuova squadra. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con George Atangana, agente del calciatore, in arrivo in Italia. Il confronto servirà a definire i dettagli dell’operazione e valutare i margini per raggiungere un accordo definitivo tra le parti.