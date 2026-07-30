Alajbegovic-Juve, un ex bianconero ha avuto un ruolo chiave: il retroscena

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La Juventus ha chiuso per Kerim Alajbegovic. L’operazione con il Leverkusen si aggira sui 35 milioni: Pjanic ha avuto un ruolo chiave

La Juventus piazza un colpo importante per il futuro del reparto offensivo. Kerim Alajbegovic è pronto a diventare un nuovo giocatore bianconero: il club ha superato la concorrenza di diverse big europee e ha raggiunto l'intesa definitiva con il Bayer Leverkusen e con il giocatore. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, l'accordo è stato raggiunto nella giornata di oggi dopo il via libera definitivo della famiglia del calciatore. Restano da completare gli ultimi passaggi burocratici prima del viaggio a Torino e delle visite mediche. L'operazione si aggira sui 35 milioni di euro: 33 milioni garantiti e altri 2 legati ai bonus. Per Alajbegovic è pronto un contratto quinquennale. Il talento classe 2007 ha scelto la Juventus nonostante il forte interesse di altri club internazionali, tra cui il Chelsea. Una decisione legata anche alla volontà del giocatore di misurarsi in Italia.

Pjanic decisivo nella scelta: il retroscena della trattativa

Dietro l'operazione c’è stato anche il contributo di Miralem Pjanic. L'ex centrocampista della Juventus ha affiancato il padre del giocatore nel percorso di scelta della nuova squadra, aiutando il club bianconero a presentare il proprio progetto e a rafforzare il legame con il talento del Bayer Leverkusen. Romano ha spiegato che la Juventus aveva lavorato sotto traccia nelle ultime settimane, mantenendo i contatti nonostante il forte interesse del Napoli, altro club interessato al giocatore. L'intervento di Pjanic avrebbe rappresentato un ulteriore elemento a favore dei bianconeri, contribuendo alla fumata bianca definitiva.