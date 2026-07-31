Problemi al ginocchio per Solet? Nani: "Non è vero, sta bene"

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Ospite dello speciale calciomercato di Sky Sport condotto da Vanessa Leonardi, il Group Technical Director dell’Udinese Gianluca Nani ha fatto il punto su alcune delle situazioni più discusse riguardanti il club friulano. Tra i temi affrontati anche il futuro di Oumar Solet, finito al centro di diverse indiscrezioni di mercato nelle ultime settimane. “Ho sentito dire che ha un problema al ginocchio, ma sta bene”, ha dichiarato Nani, smentendo così le voci sulle condizioni fisiche del difensore.

Kristensen, Zaniolo e le strategie dell’Udinese

Nani si è soffermato anche su Thomas Kristensen, ribadendo la volontà della società di proseguire insieme al giocatore: “Il nostro desiderio è quello di tenerlo”. Infine, spazio anche a Nicolò Zaniolo e alle numerose voci che lo hanno coinvolto: “Non è successo nulla, tutto quello che lo riguarda si decuplica”, ha spiegato il dirigente bianconero. Nel corso dell’intervista completa, disponibile in video, Nani ha analizzato diversi aspetti legati al mercato e alle prossime mosse dell’Udinese.