Juventus, 2-0 al Nizza: terza vittoria estiva per Spalletti

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Juventus ancora vincente: Douglas Luiz e Oboavwoduo stendono il Nizza, difesa ancora imbattuta.

La Juventus supera 2-0 il Nizza e conquista la terza vittoria in altrettante amichevoli di questa pre-season. A sbloccare la partita nel primo tempo è stato Douglas Luiz, protagonista di un recupero sulla trequarti prima di lasciare partire una conclusione finita all'incrocio dei pali. Luciano Spalletti ha approfittato del test per alternare la difesa a quattro e quella a cinque, in una gara giocata a ritmi non particolarmente elevati anche a causa del caldo di Torino. Tra le indicazioni positive anche Celik, già a suo agio nonostante il recente arrivo, mentre Zhegrova, Cambiaso e Kalulu, quest'ultimo impiegato inizialmente a sinistra, hanno incontrato maggiori difficoltà.

Oboavwoduo firma il raddoppio, Gatti in campo per 90 minuti

Nella ripresa Spalletti ha cambiato gran parte della formazione, lasciando in campo per tutti i 90 minuti soltanto Kalulu e Federico Gatti. Tra i giovani si sono messi particolarmente in evidenza Oboavwoduo, autore della rete del definitivo 2-0, e Durmisi, positivo per intensità e personalità. Migliori risposte anche da Kalulu dopo il ritorno sulla corsia destra, posizione nella quale è apparso più a suo agio. Un altro segnale incoraggiante arriva dalla fase difensiva: la Juventus ha concesso poche occasioni al Nizza e ha mantenuto ancora una volta la porta inviolata. Per la squadra di Spalletti si tratta del terzo clean sheet consecutivo nelle tre amichevoli estive, un dato positivo in vista dei prossimi appuntamenti della preparazione.