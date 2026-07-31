Occasione Mastantuono! Il Real lo mette fuori rosa: deve partire in prestito, ci pensa la Fiorentina

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Franco Mastantuono dovrà lasciare il Real Madrid in prestito: il club lo mette spalle al muro. Fiorentina pronta all'offerta.

La Fiorentina è pronta a fare un'offerta importante per Franco Mastantuono. L'argentino del Real Madrid, pagato circa 43 milioni nella scorsa estate, verrà prestato nel corso di questa finestra trasferimenti. I viola avrebbero l'intenzione di aggiungerlo alla propria argenteria con un prestito con diritto di riscatto, fissato fra i 35 e i 40 milioni di euro.

Il Real non vuole perderne il controllo

Dall'altro lato i Galacticos non hanno intenzione - dopo avere investito così tanto - di salutarlo a brevissimo giro di posta, almeno non senza una ricompra. Una formula classica come visto con Nico Paz, ma anche per Victor Valdepenas, appena arrivato a Firenze proprio dai madrileni.

Niente convocazione

Domani la Fiorentina affronterà proprio il Real Madrid al Wörthersee Stadion di Klagenfurt. Mastantuono non ci sarà perché è stato tagliato dai convocati, mentre ci sono tantissimi club che stanno cercando di concludere l'affare: anche Roma e Milan sono interessate in Italia, sebbene la Fiorentina in questo momento abbia mosso i primi passi ufficiali. Domani, giocoforza, ci sarà un incontro fra le dirigenze dei club e potranno parlare proprio dell'argentino. Da par suo lo stesso Real Madrid non ha intenzione di prestarlo al River Plate, opzione preferita dal giocatore, per non perderlo di vista.