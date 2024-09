Arthur, dalla possibilità Napoli al Brasile: può solo tornare in patria

Accostato nel corso dell'estate a varie squadre, dal Leicester alla Fiorentina fino ad arrivare al Napoli, alla fine Arthur è rimasto alla Juventus. Giuntoli aveva dato l'ok alla partenza del brasiliano in prestito secco, ma è mancata l'intesa con il club partenopeo per quanto riguarda l'ingaggio. Alla fine i bianconeri hanno inserito l'ex Barcellona sia nella lista Champions che in quella Serie A, ma ciò non dà assolutamente certezze riguardo alla sua permanenza.

Come riporta il Corriere dello Sport, si fa sempre più largo l'ipotesi di un possibile ritorno in Brasile per Arthur. I nuovi arrivi a centrocampo di Douglas Luiz, Khephren Thuram e Teun Koopmeiners chiudono di fatto lo spazio per l’ex Barcellona, che resta così in uscita. Il Gremio lo riprenderebbe volentieri, ma è nel mirino anche di società con maggiori potenzialità come Flamengo, Palmeiras e Corinthians.