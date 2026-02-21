Ufficiale

Atalanta, i convocati di Palladino per il Napoli: Ederson c’è, l’elenco completo

di Francesco Carbone

Raffaele Palladino ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati per Atalanta-Napoli, gara valida per la 26ª giornata di Serie A in programma domani alle ore 15 alla New Balance Arena di Bergamo. Di seguito l’elenco completo:

- Ahanor Honest (69)

- Bakker Mitchel (5)

- Bellanova Raoul (16)

- Bernasconi Lorenzo (47)

- Carnesecchi Marco (29)

- de Roon Marten (15)

- Djimsiti Berat (19)

- Éderson (13)

- Hien Isak (4)

- Kolašinac Sead (23)

- Kossounou Odilon (3)

- Krstović Nikola (90)

- Musah Yunus (6)

- Pašalić Mario (8)

- Rossi Francesco (31)

- Samardžić Lazar (10)

- Scalvini Giorgio (42)

- Scamacca Gianluca (9)

- Sportiello Marco (57)

- Sulemana Kamaldeen (7)

- Vavassori Dominic (45)

- Zalewski Nicola (59)

- Zappacosta Davide (77)