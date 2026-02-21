Ufficiale
Atalanta, i convocati di Palladino per il Napoli: Ederson c’è, l’elenco completo
Raffaele Palladino ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati per Atalanta-Napoli, gara valida per la 26ª giornata di Serie A in programma domani alle ore 15 alla New Balance Arena di Bergamo. Di seguito l’elenco completo:
- Ahanor Honest (69)
- Bakker Mitchel (5)
- Bellanova Raoul (16)
- Bernasconi Lorenzo (47)
- Carnesecchi Marco (29)
- de Roon Marten (15)
- Djimsiti Berat (19)
- Éderson (13)
- Hien Isak (4)
- Kolašinac Sead (23)
- Kossounou Odilon (3)
- Krstović Nikola (90)
- Musah Yunus (6)
- Pašalić Mario (8)
- Rossi Francesco (31)
- Samardžić Lazar (10)
- Scalvini Giorgio (42)
- Scamacca Gianluca (9)
- Sportiello Marco (57)
- Sulemana Kamaldeen (7)
- Vavassori Dominic (45)
- Zalewski Nicola (59)
- Zappacosta Davide (77)
Prossima partita
22 feb 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Atalanta
|Napoli
