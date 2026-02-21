Juventus-Como, annunciate le formazioni: le scelte di Spalletti e Fabregas
Dopo le sconfitte contro l’Inter a San Siro e il Galatasaray a Istanbul, la Juventus di Luciano Spalletti è chiamata a una pronta reazione. All’Allianz Stadium arriva il Como di Cesc Fabregas, già vittorioso all’andata, che vuole tornare al successo dopo quasi un mese senza tre punti in Serie A. L’ultima vittoria dei lariani risale al 24 gennaio, con il netto 6-0 inflitto al Torino.
Sul piano delle formazioni non mancano le novità. Spalletti, complice l’infortunio di Holm e la squalifica di Kalulu, è costretto ad adattare McKennie sulla corsia destra. In attacco spazio a Openda, sostenuto da Yildiz e Conceição. Fabregas, invece, complice l’assenza di Nico Paz, opta per un assetto meno offensivo inserendo un centrocampista in più, Caqueret, con la possibilità di modificare il modulo a gara in corso.
Le formazioni ufficiali.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Vojvoda, Da Cunha, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
