Crisi Juve: un super Como sbanca lo Stadium! 3ª sconfitta di fila per Spalletti

vedi letture

Un super Como sbanca l'Allianz Stadium battendo 2-0 la Juventus di Luciano Spalletti. Le reti di Vojvoda e Caqueret hanno deciso la partita, con i bianconeri che sono stati fischiati a lungo dallo stadio dopo il triplice fischio dell'arbitro Doveri. Nel primo tempo i lariani hanno subito imposto il ritmo, portandosi in vantaggio all’11’ con Vojvoda grazie a un errore di McKennie e, soprattutto, di Di Gregorio.

La Juventus ha mostrato ancora una volta le difficoltà che la contraddistinguono in questo periodo, con la traversa colpita da Da Cunha a conferma dell’occasione persa dagli ospiti. Nella ripresa lo spartito non è cambiato: dopo un avvio di maggiore pressione bianconera, è arrivato il raddoppio di Caqueret su contropiede, che ha chiuso di fatto la partita. L’unico momento di apprensione per il Como è stato il palo colpito da Koopmeiners su punizione, ma per il resto la Juventus non è mai riuscita a impensierire Butez.