Ufficiale
Lecce-Inter, annunciate le formazioni: le scelte di Di Francesco e Chivu
TuttoNapoli.net
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Lecce-Inter, partita valida per la 26ma giornata di Serie A. Di seguito le scelte di Eusebio Di Francesco e Cristian Chivu per il match in ordine al Via del Mare e con calcio d'inizio fissato alle ore 18.
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira.
A disposizione: in aggiornamento.
Allenatore: Di Francesco.
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Frattesi, Dimarco; Thuram, Esposito.
A disposizione: in aggiornamento.
Allenatore: Cristian Chivu.
Pubblicità
Serie A
Copertina Valentina De Laurentis: "Papà pilastro del club. Dietro la maglia ci deve essere richiamo alla città" di Daniele Rodia
Le più lette
Prossima partita
22 feb 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Atalanta
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoTuttonapoliInfortunio Rrahmani, tutte le soluzioni di Conte. E spunta ipotesi a sorpresa
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la squallida assonanza Vergara-Bastoni, i due missili di Conte, Alisson asfalta Lang e Buongiorno canta contro la paura
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Mancano 13 partite e sarà durissima, ecco cosa ho detto ai ragazzi. Su Alisson e Giovane..."
Redazione Tutto Napoli.netL'usura ha colpito anche McTominay, non ha recuperato: salta anche la Roma
Pierpaolo MatroneAlisson Santos si presenta: "Napoli, che sogno! Da Conte imparo molto. Su ruolo, città e lingua..."
Ex Prep. atletico Napoli: “Infortuni? Gestione e stile, con Conte è battaglia: pressing, ripartenze..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com