Ufficiale

Lecce-Inter, annunciate le formazioni: le scelte di Di Francesco e Chivu

Lecce-Inter, annunciate le formazioni: le scelte di Di Francesco e ChivuTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:00Serie A
di Francesco Carbone

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Lecce-Inter, partita valida per la 26ma giornata di Serie A. Di seguito le scelte di Eusebio Di Francesco e Cristian Chivu per il match in ordine al Via del Mare e con calcio d'inizio fissato alle ore 18.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira.
A disposizione: in aggiornamento.
Allenatore: Di Francesco.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Frattesi, Dimarco; Thuram, Esposito.
A disposizione: in aggiornamento.
Allenatore: Cristian Chivu.