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Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Palladino e Spalletti

Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Palladino e SpallettiTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:45Serie A
di Davide Baratto
Palladino si affida ancora a Krstovic in attacco, Spalletti esclude David e dà fiducia a Boga da falso 9 affiancato da Conceiçao e Yildiz

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Juventus, valido per la 32ª giornata di Serie A. Nei padroni di casa, Raffaele Palladino non può contare sull'infortunato Scamacca, quindi tocca ancora a Krstovic guidare l'attacco insieme a De Ketelaere e Zalewski. Sponda bianconera, Luciano Spalletti opta per il 3-4-3 ed esclude David dal tridente: tocca a Boga da falso 9, affiancato da Conceiçao e Yildiz.

Di seguito le formazioni ufficiali.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.
Allenatore: Raffaele Palladino

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga, Yildiz. 
Allenatore: Luciano Spalletti