Atalanta, Palladino svela: "Raspadori sempre piaciuto! Qui il club è ambizioso e l'ha preso"

Mister Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Pisa, ha detto la sua anche sul nuovo acquisto dell'Atalanta Giacomo Raspadori. Di seguito le sue dichiarazioni: "Lui è un calciatore forte che ha completato il reparto offensivo: ha alzato il livello dell'Atalanta. Mi è sempre piaciuto molto e la società essendo molto ambiziosa sono riusciti a portarlo a Bergamo. In attacco siamo molto forti".

Quanto è fondamentale avere un reparto offensivo così largo e competitivo? "Molto. Con l'arrivo di Raspadori l'Atalanta ha molte soluzioni, oltre ai vari Samardzic, De Ketelaere, Maldini, Lookman anche Krstovic che sta facendo molto bene. Loro sanno che devono spingere in allenamento, però sono molto soddisfatto di loro. Ho una squadra pronta a tutto, dove tutti sanno cogliere le occasioni".