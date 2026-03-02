Como, chiuso il caso Nico Paz: svelato il motivo dell'esclusione col Lecce

vedi letture

La scelta di lasciare in panchina lo spagnolo contro il Lecce ha fatto rumore

A Como il “caso Nico Paz” si è consumato e chiuso nell’arco di novanta minuti. La scelta di lasciare in panchina lo spagnolo contro il Lecce ha fatto rumore, soprattutto perché Cesc Fabregas rinuncia raramente al suo numero 10 e leader tecnico.

Nel post partita, l’allenatore non è entrato nei dettagli, lasciando intendere che la decisione andasse oltre il piano tattico. «È stata una cosa privata nostra – ha spiegato ai microfoni di Sky – a livello della cultura che stiamo provando a portare qui a Como. Siamo una squadra e la squadra è sempre più forte di qualsiasi cosa». Parole che richiamano un principio chiaro: nessuno è al di sopra del gruppo.

Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, alla base dell’esclusione ci sarebbe stato un ritardo al consueto pranzo pre partita. Un episodio che lo staff lariano avrebbe valutato con particolare attenzione, anche in virtù della giovane età della rosa e della necessità di fissare regole precise.