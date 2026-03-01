Serie A, classifica 27ª giornata: Roma raggiunta ed il Napoli consolida il terzo posto

Serie A, classifica 27ª giornata: Roma raggiunta ed il Napoli consolida il terzo posto
Oggi alle 22:50Serie A
di Antonio Noto

Nel posticipo domenicale della 27ª giornata di Serie A la Roma si fa rimontare all'Olimpico dalla Juventus da 3-1 a 3-3 nel recupero e il Napoli resta da solo al terzo posto in classifica. I giallorossi restano quarti staccati di due punti, a quota 51: +3 da Como quinto. Invariata la distanza dalla Juventus, che sale a 47 ma sempre a -4 dal quarto posto Champions e a -6 dagli azzurri. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

Inter 67
Milan 57
Napoli 53
Roma 51
Como 48
Juventus 47
Atalanta 45
Sassuolo 38
Bologna 36*
Lazio 34
Parma 33
Udinese 32*
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 27
Fiorentina 24*
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15*
Verona 15

* Una partita in meno