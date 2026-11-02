Ufficiale
Atalanta-Parma, formazioni ufficiali: fuori Elmas, le scelte di Sarri e Gilardino
TuttoNapoli.net
Atalanta e Parma si affrontano nel posticipo della decima giornata di Serie A. Sarri sceglie Krstovic, Gilardino punta sulla coppia Tourè-Lontani
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Atalanta-Parma, sfida che chiuderà la decima giornata di Serie A. Nella Dea, Maurizio Sarri sceglie Krstovic come riferimento offensivo, supportato da Rowe, De Ketelaere e Zalewski. A centrocampo spazio alla coppia Pasalic-Ederson, mentre in difesa il giovane Obric affianca Scalvini. Nei ducali, Alberto Gilardino punta sulla coppia d'attacco Tourè-Lontani, con Fabbian, Keita e Sierro a centrocampo.
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Parma
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Obric, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Rowe, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Maurizio Sarri.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Fabbian, Keita, Sierro, Valeri; Tourè, Lontani. Allenatore: Alberto Gilardino.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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