La Fiorentina torna a vincere, Sassuolo in crisi: finisce 4-2
La Fiorentina conquista tre punti preziosi nella corsa salvezza, battendo il Sassuolo per 4-2 al Mapei Stadium nella decima giornata di Serie A. I viola salgono a quota 8 punti, agganciando proprio i neroverdi, sempre più in crisi dopo la quarta sconfitta consecutiva. La formazione toscana completa una rimonta ricca di emozioni e si porta momentaneamente fuori dalla zona retrocessione grazie alla migliore differenza reti.
Sassuolo-Fiorentina 2-4: rimonta viola, quarta sconfitta di fila per i neroverdi
La gara si sblocca al 25' quando Laurienté porta in vantaggio il Sassuolo. La Fiorentina reagisce e trova il pareggio nel recupero del primo tempo con Pellegrino. Nella ripresa i viola completano la rimonta grazie a Njie, che firma il sorpasso al 50', ma i padroni di casa rispondono con Laurienté, autore della doppietta personale poco dopo l'oraa di gioco. Nel finale sono gli ospiti a prevalere: Mastantuono sigla il 3-2 al 79', mentre Valdepenas chiude i conti al 93'.
La classifica aggiornata di Serie A
1 - Lazio 28 punti in 10 partite giocate, 24 gol fatti e 8 gol subiti
2 - Inter 25 punti in 10 partite giocate, 26 gol fatti e 13 gol subiti
3 - Roma 24 punti in 10 partite giocate, 28 gol fatti e 10 gol subiti
4 - Como 23 punti in 10 partite giocate, 18 gol fatti e 8 gol subiti
5 - Milan 21 punti in 10 partite giocate, 21 gol fatti e 12 gol subiti
6 - Frosinone 20 punti in 10 partite giocate, 24 gol fatti e 14 gol subiti
7 - Juventus 17 punti in 10 partite giocate, 13 gol fatti e 10 gol subiti
8 - Napoli 14 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 13 gol subiti
9 - Bologna 14 punti in 10 partite giocate, 14 gol fatti e 13 gol subiti
10 - Torino 13 punti in 10 partite giocate, 14 gol fatti e 16 gol subiti
11 - Genoa 13 punti in 10 partite giocate, 10 gol fatti e 14 gol subiti
12 - Cagliari 13 punti in 10 partite giocate, 9 gol fatti e 15 gol subiti
13 - Atalanta 11 punti in 9 partite giocate, 16 gol fatti e 17 gol subiti
14 - Lecce 9 punti in 10 partite giocate, 11 gol fatti e 21 gol subiti
15 - Fiorentina 8 punti in 10 partite giocate, 15 gol fatti e 23 gol subiti
16 - Sassuolo 8 punti in 10 partite giocate, 16 gol fatti e 26 gol subiti
17 - Monza 7 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 24 gol subiti
18 - Parma 5 punti in 9 partite giocate, 5 gol fatti e 15 gol subiti
19 - Udinese 5 punti in 10 partite giocate, 11 gol fatti e 23 gol subiti
20 - Venezia 3 punti in 10 partite giocate, 6 gol fatti e 20 gol subiti
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