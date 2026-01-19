Atalanta, riecco Lookman! Rientrato dalla Coppa d'Africa, in Champions ci sarà

(ANSA) - BERGAMO, 19 GEN - La convocazione di Ademola Lookman per la partita di mercoledì sera di Champions dell'Atalanta contro l'Athletic Bilbao è legata al suo ritorno in gruppo negli allenamenti. L'attaccante nigeriano, reduce dalla Coppa d'Africa, sarà a disposizione dello staff tecnico da domani pomeriggio, alla vigilia della penultima partita della prima fase.

La sessione sul campo a Zingonia è prevista per le 16, ma non è l'ultima prima della partita: mercoledì stesso ci sarà un altro allenamento prima di pranzo. Di Lookman, ovviamente, devono essere valutate le condizioni fisico-atletiche. (ANSA).