Atalanta, rientrati altri sei nazionali: il report in vista di Napoli
L'Atalanta continua ad allenarsi in vista della sfida al Maradona contro il Napoli di sabato 22 novembre. Di seguito il report del club bergamasco: "È proseguita con una seduta pomeridiana al Centro Bortolotti la preparazione dei nerazzurri in vista del match di campionato contro il Napoli. Per la 12ª giornata della Serie A Enilive 2025-26, de Roon e compagni sfideranno i partenopei sabato 22 novembre allo Stadio Maradona di Napoli: calcio d’inizio alla ore 20.45.
Dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, nella giornata di oggi sono rientrati a Zingonia: Zalewski, Kolašinac, Pašalić, Krstović, De Ketelaere e Hien. Domani, giovedì 20 novembre, mister Palladino e il suo staff dirigeranno sempre al Centro Bortolotti un altro allenamento pomeridiano a porte chiuse".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
