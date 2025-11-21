Atalanta, subito problemi per Palladino: ko un titolare, salta il Napoli

Atalanta, subito problemi per Palladino: ko un titolare, salta il Napoli
Oggi alle 12:20
di Fabio Tarantino
fonte ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 21 NOV - L'Atalanta nel tardo pomeriggio partirà per la trasferta di Napoli senza Giorgio Scalvini. Il difensore classe 2003 accusa un risentimento muscolare all'adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno in attesa degli esami strumentali. In precedenza Scalvini s'era lesionato l'adduttore lungo a destra nel finale in casa del Paris Saint-Germain lo scorso 17 settembre, per poi infortunarsi al bicipite femorale sinistro il 19 ottobre con la Lazio. In totale, finora, ha giocato in questa stagione solo 5 partite. (ANSA).