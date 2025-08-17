Atalanta-Zalewski, verso chiusura a 15mln! Affare slegato da Lookman

Sono in corso contatti tra Atalanta e Inter per Nicola Zalewski, con la trattativa che procede positivamente verso una possibile chiusura. Le parti stanno discutendo i dettagli economici dell’operazione, che non è legata alla questione Ademola Lookman.

L’affare complessivo si aggira sui 15-16 milioni di euro. La pista, emersa in esclusiva nelle ultime ore, potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni con un accordo definitivo tra i due club. A riferirlo attraverso il proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto.