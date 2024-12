Biraghi-Napoli, retroscena Cds: il vero motivo per cui lascerà Firenze

Da titolare e capitano a giocatore in uscita, tutto in pochi mesi. Perché Biraghi, accostato al Napoli, saluterà a gennaio? Ne parla il Corriere dello Sport che fa chiarezza sui motivi alla base di una decisione a quanto pare già presa.

"Biraghi si è trovato a fare il panchinaro dopo sei stagioni (non di fila) trascorse in maglia viola. Dal 2021 era anche diventato capitano. E giocava più di tutti. Di punto in bianco la sua posizione è stata messa - legittimamente - in dubbio, lui però ha sofferto le esclusioni continue, al punto che ha deciso di rimanere fuori dal gruppo in accordo con l’allenatore. La sua volontà è chiara: cerca spazio, e anche immediato".