Blitz della Lazio per anticipare il Napoli: accordo ad un passo per Fazzini

vedi letture

Ad assicurarlo è Il Messaggero, che sulle pagine della sua edizione odierna parla di un vero e proprio blitz del ds biancoceleste

È Jacopo Fazzini il prescelto della Lazio per puntellare il centrocampo nel mercato di gennaio. Ad assicurarlo è Il Messaggero, che sulle pagine della sua edizione odierna parla di un vero e proprio blitz del ds biancoceleste Fabiani per il gioiello dell'Empoli. Il club capitolino spera di chiudere l'operazione sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva che alla fine dovrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni di euro.

I toscani preferirebbero un prestito oneroso immediato a 2 o 3 milioni, mentre la Lazio era partita dalla proposta di un prestito gratuito con pagamento dilazionato. Anche se all'inizio l'intenzione era di inserire nella trattativa dei giocatori ai margini del progetto come Basic o Hysaj: il presidente Corsi, però, preferisce monetizzare. Ora serve la stretta finale, ma secondo il giornale romano la Lazio ha superato la concorrenza di Fiorentina, Napoli e di un altro club di A.