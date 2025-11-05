Bologna, assente Immobile: Italiano pensa già al Napoli

vedi letture

Al centro tecnico Nicolò Galli di Casteldebole si è tenuta la rifinitura del Bologna alla vigilia della sfida di Europa League contro i norvegesi del Brann. Nei quindici minuti aperti ai media, Vincenzo Italiano — questa volta senza mascherina ma coperto fino al naso con uno scaldacollo — ha parlato alla squadra riunita in cerchio, prima di lasciare la conduzione della seduta al suo vice Daniel Niccolini.

I giocatori sono stati divisi in due gruppi: nella formazione in casacca gialla figuravano Zortea, Casale, Heggem, Miranda, Sulemana, Pobega, Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi, Castro; nell’altra, insieme ai fuori lista De Silvestri e Dominguez, hanno lavorato Holm, Vitik, Lucumì, Lykogiannis, Ferguson, Moro, Orsolini, Odgaard, Rowe e Dallinga. Assente Immobile, fermato precauzionalmente dopo aver lavorato in parte col gruppo ieri. Difficile capire da queste prove la formazione titolare, ma è probabile che Italiano stia facendo pretattica, anche in vista del delicato match di domenica contro il Napoli, capolista in Serie A. A riferirlo è Tuttomercatoweb.