Coppa Italia, le designazioni arbitrali degli ottavi di finale: Guida per Lazio-Milan
Di seguito le designazioni arbitrali, rese note dall'AIA, in merito agli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma questa settimana, da martedì a giovedì. Per Juventus-Udinese è stato designato Fourneau, mentre Guida di Torre Annunziata fischierà in Lazio-Milan. Di seguito tutte le designazioni.
JUVENTUS - UDINESE Martedì 02/12 h. 21.00
FOURNEAU
SCATRAGLI – PALERMO
IV: MARCENARO
VAR: GIUA
AVAR: MARINI
ATALANTA - GENOA Mercoledì 03/12 h. 15:00
PERRI
IMPERIALE – GIUGGIOLI
IV: COLOMBO
VAR: PRONTERA
AVAR: CHIFFI
INTER – VENEZIA Mercoledì 03/12 h. 21:00
DI MARCO
PRETI – RICCI
IV: BONACINA
VAR: NASCA
AVAR: MAZZOLENI
BOLOGNA - PARMA Giovedì 04/12 h. 18.00
TREMOLADA
GARZELLI - PISTARELLI
IV: PICCININI
VAR: BARONI
AVAR: PAIRETTO
LAZIO - MILAN Giovedì 04/12 h. 21.00
GUIDA
LO CICERO – DEI GIUDICI
IV: DOVERI
VAR: PEZZUTO
AVAR: AURELIANO
