Coppa Italia, le designazioni arbitrali degli ottavi di finale: Guida per Lazio-Milan

Di seguito le designazioni arbitrali, rese note dall'AIA, in merito agli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma questa settimana, da martedì a giovedì. Per Juventus-Udinese è stato designato Fourneau, mentre Guida di Torre Annunziata fischierà in Lazio-Milan. Di seguito tutte le designazioni.

JUVENTUS - UDINESE     Martedì 02/12 h. 21.00

FOURNEAU

SCATRAGLI – PALERMO

IV:  MARCENARO

VAR: GIUA

AVAR: MARINI

ATALANTA - GENOA    Mercoledì 03/12 h. 15:00

PERRI

IMPERIALE – GIUGGIOLI

IV:  COLOMBO

VAR: PRONTERA

AVAR: CHIFFI

INTER – VENEZIA    Mercoledì 03/12 h. 21:00 

DI MARCO

PRETI – RICCI

IV:  BONACINA

VAR: NASCA

AVAR: MAZZOLENI

BOLOGNA - PARMA    Giovedì 04/12 h. 18.00

TREMOLADA

GARZELLI - PISTARELLI

IV: PICCININI

VAR: BARONI

AVAR: PAIRETTO

LAZIO - MILAN    Giovedì 04/12 h. 21.00

GUIDA 

LO CICERO – DEI GIUDICI

IV: DOVERI

VAR: PEZZUTO

AVAR: AURELIANO