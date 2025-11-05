Bologna, Immobile salta l'allenamento e resta in dubbio per il Napoli: le ultime

Al centro tecnico Nicolò Galli di Casteldebole si è svolto poco fa l’allenamento di rifinitura del Bologna alla vigilia della partita del quarto turno della Fase Campionato di Europa League in cui i rossoblù sfideranno i norvegesi del Brann. Nei quindici minuti aperti ai media, il tecnico Vincenzo Italiano, quest’oggi sul campo senza mascherina chirurgica ma bardato fino al naso con uno scaldacollo, ha tenuto un discorso alla squadra raggruppata in cerchio a centrocampo per poi lasciare le redini dell’allenamento al suo vice Daniel Niccolini. I rossoblù sono stati divisi in due formazioni distinte. Nell’undici in casacca gialla si ritrovavano Zortea, Casale, Heggem, Miranda, Sulemana (fuori dalla lista Uefa), Pobega, Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi, Castro.

Nell’altra formazione, invece, oltre agli altri fuori lista De Silvestri e Dominguez, comparivano Holm, Vitik, Lucumì, Lykogiannis, Ferguson, Moro, Orsolini, Odgaard, Rowe e Dallinga. Assente Ciro Immobile, che ieri aveva svolto parte dell'allenamento in gruppo. Difficile ipotizzare che una delle due formazioni sia quella che effettivamente domani alle ore 21 scenderà in campo al Dall’Ara, ma molto più probabile che il tecnico rossoblù abbia voluto mischiare le carte e fare pretattica. Tuttavia nella scelta dell’undici iniziale molto dipenderanno i ragionamenti sulla sfida di domenica, quando al Dall’Ara arriverà la capolista Napoli.