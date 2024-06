Bologna in pressing su Italiano: il tecnico chiede garanzie tecniche, sullo sfondo Palladino

Il club di Saputo tenterà il pressing sul club viola per provare a chiudere la pratica Vincenzo Italiano già da inizio settimana prossima.

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Mentre si gioca Atalanta-Fiorentina, ultimo atto della Serie A, il Bologna attende il termine della gara. Il club di Saputo tenterà il pressing sul club viola per provare a chiudere la pratica Vincenzo Italiano già da inizio settimana prossima. Inoltre, nessuno esclude che qualche incontro o scambio ci possa essere già stato, ma non è ancora trapelato nulla di ufficiale.

Da parte sua, Italiano, come riporta il Resto del Carlino, chiede al Bologna garanzie tecniche, ancor prima di quelle economiche. Difatti, dovendo i rossoblù partecipare alla Champions League bisogna esser pronti e preparati ad affrontare squadre di un certo livello e a sostenere certi ritmi. Saputo e l'intera dirigenza sono già al lavoro per tutto questo e non si faranno trovare impreparati. Anche nel caso stesso dell'allenatore: se Italiano non dovesse firmare, l'opzione Raffaele Palladino resta ancora alle porte.