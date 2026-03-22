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Bologna-Lazio, le formazioni: Italiano cambia ancora, Sarri sceglie Pedro
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Sono ufficiali le scelte di Italiano e Sarri per la sfida delle ore 15 al Dall'Ara, valida per il 30° turno di Serie A. Pedro vince il ballottaggio nella Lazio, completando il tridente con Maldini e Isaksen. In campo dal 1' anche Romagnoli e Patric, ormai nuovo regista biancoceleste. Sul fronte Bologna, partono titolari sia Orsolini sia Rowe con Bernardeschi alle spalle di bomber Castro. Di seguito le formazioni delle due squadre:
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Sohm, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Rowe, Castro. All.: Italiano.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Ianni
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