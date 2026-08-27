Kean lascia la Fiorentina e va al Como: è fatta! Già convocato per il Napoli?
Moise Kean è pronto a diventare un nuovo giocatore del Como. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, è arrivato il consueto "here we go" per il trasferimento dell'attaccante dalla Fiorentina alla formazione di Cesc Fabregas. I due club hanno raggiunto un accordo verbale e adesso stanno lavorando agli ultimi passaggi necessari per formalizzare l'operazione. Le indiscrezioni circolate in queste ore parlano di un affare vicino ai 40 milioni di euro.
Kean al Como, la Fiorentina punta Zirkzee
La partenza di Kean può avere un immediato effetto domino sul mercato della Fiorentina. Per sostituirlo, infatti, il club viola ha individuato in Joshua Zirkzee uno dei principali obiettivi. Anche in questo caso i contatti sono già entrati nel vivo: secondo gli ultimi aggiornamenti, l'attaccante del Manchester United è vicino al trasferimento in prestito alla Fiorentina. L'ex Bologna, ricordiamo, era stato sondato nelle scorse settimane anche dal Napoli, senza che gli azzurri approfondissero successivamente la pista.
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