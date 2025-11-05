Bologna, riecco Italiano: ha diretto l'allenamento senza mascherina, col Napoli ci sarà

Bologna, riecco Italiano: ha diretto l'allenamento senza mascherina, col Napoli ci sarà
Oggi alle 15:10Serie A
di Pierpaolo Matrone

Al centro tecnico Nicolò Galli di Casteldebole si è svolto poco fa l’allenamento di rifinitura del Bologna alla vigilia della partita del quarto turno della Fase Campionato di Europa League in cui i rossoblù sfideranno i norvegesi del Brann. Tuttomercatoweb.com fa il punto della situazione dopo la rifinitura.

Nei quindici minuti aperti ai media, il tecnico Vincenzo Italiano, quest’oggi sul campo senza mascherina chirurgica ma bardato fino al naso con uno scaldacollo, ha tenuto un discorso alla squadra raggruppata in cerchio a centrocampo per poi lasciare le redini dell’allenamento al suo vice Daniel Niccolini. Col Napoli Italiano dovrebbe dunque essere in panchina, dopo aver smaltito la polmonite per intero.