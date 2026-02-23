Ufficiale Il Torino cambia allenatore: esonerato Baroni dopo il ko col Genoa

Il Torino ha deciso, è esonero per Marco Baroni. La notizia era nell'aria da qualche ora, adesso ci sono anche i crismi dell'ufficialità, con l'annuncio dato dalla stessa società in maglia granata tramite i propri canali di comunicazione. Si legge, nella nota con cui il Torino fa sapere di aver esonerato Baroni: "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera".

Fatale per Baroni la sconfitta di ieri del Torino, piegato 3-0 sul campo di una diretta concorrente come il Genoa, ed in generale l'andamento a rilento degli ultimi tempi. Al suo posto arriverà Roberto D'Aversa, che nel pomeriggio ha firmato il contratto che lo legherà al Torino fino al prossimo 30 giugno.