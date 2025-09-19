Bologna, Zortea a sorpresa: "Più pressioni dal fantacalcio che da Italiano"

L'esterno del Bologna Nadir Zortea ha parlato a SportMediaset delle sue prime impressioni da nuovo giocatore rossoblù dopo il suo arrivo dal Cagliari nel corso dell'ultima sessione di mercato estiva: "Mi sto trovando molto bene, mi sta piacendo molto la città, lo spogliatoio e le strutture, sono super felice".

Rivede alcuni aspetti positivi che aveva trovato a Cagliari?

"Il calore che ricevi dalla gente è molto simile, per la Sardegna il Cagliari è come una Nazionale e qua si respira una cosa simile. Ci sono similitudini".

La Nazionale è un suo obiettivo?

"Era un obiettivo già lo scorso anno, non sono riuscito a raggiungerlo e spero di farlo quest'anno, è un obiettivo".

Lei fa il Fantacalcio? Molti allenatori hanno puntato su di lei...

"No, non l'ho mai fatto ma sento quasi più la pressione del fantacalcio che non quella dell'allenatore".