Brescianini lascia l'Atalanta e va alla Fiorentina: cifre e dettagli dell'affare

vedi letture

La Fiorentina ha chiuso l'affare Marco Brescianini in entrata dall'Atalanta. L'accordo era già praticamente concluso nella giornata di ieri, con un prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo con la salvezza dei viola. La cifra che verrà eventualmente investita sarà di 12 milioni di euro, esattamente quanto speso dall'Atalanta nell'estate del 2024 per prelevarlo dal Frosinone. Il pari di ieri contro la Lazio è un bicchiere mezzo pieno dopo avere guadagnato un rigore in pieno recupero con Gudmundsson, sebbene poi Pedro abbia fissato sul due a due finale, sempre su rigore, a pochissimo dal termine. È però un'altra Fiorentina rispetto a quella vista nelle prime settimane di questa stagione, capace di lottare.

Forse proprio per questo l'Atalanta ha deciso di puntare sulla salvezza dei toscani, al netto delle tante offerte che erano pervenute in questi giorni, come quelle della stessa Lazio oppure del Cagliari. Ieri Brescianini è comunque entrato nella vittoria dei nerazzurri per due a zero contro il Bologna. È però un'operazione per entrambi i club, vista la tanta concorrenza che avrebbe alla corte di Palladino e la Fiorentina che ha un giocatore pronto all'uso e che, nonostante il minutaggio, godeva di buona reputazione anche a Bergamo. Nelle prossime ore ufficialità.