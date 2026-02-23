Juventus, scelta atipica di Spalletti: giorno di riposo all'antivigilia della Champions
(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Niente allenamento alla Continassa, la Juventus gode di una giornata di riposo tra la sconfitta contro il Como e la gara di ritorno di Champions League contro il Galatasaray all'Allianz Stadium. Luciano Spalletti ha convocato i suoi ragazzi per la mattinata di martedì, alla vigilia della sfida contro i turchi, con la rifinitura che inizierà intorno a mezzogiorno.
Alla Continassa, però, si sono comunque presentati Bremer e Yildiz, tenuti sotto stretta osservazione dallo staff medico. I due calciatori hanno proseguito con le terapie, entrambi restano in dubbio per la sfida di mercoledì contro il Galatarasay ma Spalletti spera ancora di recuperarli per tentare la rimonta dopo il 5-2 subito a Istanbul. (ANSA).
