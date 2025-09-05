Brivido Inter: rischia di perdere Calhanoglu, ancora voci sul Galatasaray

La presenza in Turchia per le sfide della Nazionale nella strada per la qualificazione al prossimo Mondiale ha riacceso i riflettori sul futuro di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter che a inizio sessione di mercato è stato cercato con insistenza dal Galatasaray.

Secondo il portale turco Sporx i giallorossi non hanno perso di vista il regista dell'Inter e capitano della Nazionale. Anzi. Il mercato in Turchia è ancora aperto, con chiusura prevista per il 12 settembre, e in questa ultima settimana di trattative il Galatasaray potrebbe provare un nuovo assalto al giocatore mettendo sul piatto una proposta da 10 milioni di euro, cifra bassa considerando anche le richieste estive di almeno 30 milioni.

Un tentativo che salvo sorprese clamorose è comunque destinato ad andare a vuoto, visto che l'Inter non avrebbe possibilità di sostituire uno dei perni della rosa di Cristian Chivu. Ma il Galatasaray potrebbe provarci comunque. E in caso di risposta negativa dell'Inter, ecco che la strategia andrebbe a costruire un nuovo tentativo già per gennaio, quando riaprirà il mercato in tutta Europa, Italia compresa. Se anche quel momento non sarà quello giusto per un ritorno in patria del giocatore, tutto sarà posticipato alla prossima estate quando le idee dell'Inter in merito potrebbero essere diverse.