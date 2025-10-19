Ufficiale

Cagliari-Bologna, le formazioni: Folorunsho titolare, Italiano esclude un big

di Francesco Carbone

All’Unipol Domus scendono in campo Cagliari e Bologna. A sorpresa, Vincenzo Italiano lascia Riccardo Orsolini in panchina: in avanti spazio a Cambiaghi, Odgaard e Bernardeschi a supporto di Castro. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Luperto, Mina, Zappa; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Felici; Esposito. Allenatore: Pisacane.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Cambiaghi, Odgaard, Bernardeschi; Castro. Allenatore: Italiano.