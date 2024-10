Cagliari ko, il Bologna torna a vincere dopo 40 giorni: decidono Orsolini e Odgaard

Quaranta giorni dopo l'ultima volta il Bologna torna a vincere. A Cagliari la formazione di Vincenzo Italiano, grazie a un gol per tempo con le firme di Orsolini e Odgaard, ritrova un successo che in campionato mancava da quattro partite, il secondo in assoluto in questo campionato. Per i rossoblù, invece, arriva il secondo k.o. consecutivo.

Le occasioni migliori capitano sul piede di Orsolini: un tiro ribattuto da Orsolini, ma soprattutto il pallone lavorato da Ndoye che il numero 7, dall'interno dell'area di rigore, spara incredibilmente alto. Poco dopo, però, si fa perdonare: ancora Ndoye in rifinitura, velo di Castro e Orsolini si esibisce in un doppio passo e destro sul primo palo che becca impreparato Scuffet. Il Bologna raddoppia a inizio secondo tempo: Lucumì sale sulla sinistra e mette un pallone al limite dell'area, sinistro di prima intenzione di Odgaard e palla alle spalle di uno Scuffet partito in ritardo sul tiro.