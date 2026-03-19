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Cagliari-Napoli, arbitra Mariani con Marini al Var: la sestina completa
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Sarà Maurizio Mariani l'arbitro di Cagliari-Napoli, in campo domani per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Al Var c'è invece Marini. Ecco la sestina completa:
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: SERRA
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Copertina TuttonapoliConte e il Napoli, anche la Lega Serie A 'smaschera' la fake news di Fabio Tarantino
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