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Cagliari-Napoli, arbitra Mariani con Marini al Var: la sestina completa

Cagliari-Napoli, arbitra Mariani con Marini al Var: la sestina completaTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:20Serie A
di Fabio Tarantino

Sarà Maurizio Mariani l'arbitro di Cagliari-Napoli, in campo domani per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Al Var c'è invece Marini. Ecco la sestina completa:

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:      PERRI

VAR:  MARINI

AVAR:   SERRA