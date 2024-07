Calafiori-Arsenal, ci siamo! Romano annuncia: "Scambio di documenti col Bologna"

Riccardo Calafiori si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Arsenal. La trattativa che porterà il difensore del Bologna e della Nazionale italiana ai Gunners è alle battute finali.

Ad annunciarlo su X è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "Riccardo Calafiori all'Arsenal, ci siamo! Bologna e Arsenal hanno iniziato proprio adesso lo scambio di documenti. Tutto risolto anche tra Bologna e Basilea. Calafiori firmerà un contratto quinquennale (no opzione) per 4 milioni di euro netti a stagione. Medico negli Stati Uniti, accordo concluso e storia confermata".

